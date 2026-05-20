"برجيل القابضة": التأمين الصحي الموحد محطة مفصلية تجسد رؤية القيادة في بناء منظومة صحية أكثر ترابطا وعدالة واستدامة

أبوظبي في 20 مايو / وام / أكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بشأن إطلاق نظام التأمين الصحي الوطني الموحد على مستوى جميع إمارات الدولة، يشكل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى لبناء منظومة صحية أكثر ترابطاً وعدالة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن الحصول على رعاية صحية عالية الجودة أينما كان داخل الدولة.

وقال إن أهمية هذه المبادرة الوطنية النوعية تكمن في إزالة الحواجز الجغرافية بين أنظمة الرعاية الصحية في مختلف إمارات الدولة، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى الرعاية المناسبة، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، بغض النظر عن الإمارة أو جهة إصدار التأمين، الأمر الذي من شأنه تعزيز استمرارية الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المستشفيات المتخصصة، والعلاجات المتقدمة، ومراكز التميز في أنحاء الدولة كافة.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل نقلة إستراتيجية في آليات تقديم الرعاية الصحية، من خلال ترسيخ أسس نظام صحي أكثر وقائية واستباقية وتركيزاً على النتائج، لا يقتصر دوره على علاج الأمراض فحسب، بل يمتد إلى الارتقاء بصحة المجتمع على المدى الطويل، لافتاً إلى أن إطار التأمين الصحي الأكثر تكاملاً سيسهم في تعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية، والجهات الممولة، والهيئات التنظيمية، ومنصات الصحة الرقمية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر ذكاءً وكفاءة وتكاملاً.

وقال إن مجموعة برجيل، بصفتها إحدى مجموعات الرعاية الصحية التي انطلقت من دولة الإمارات ونمت في ظل رؤيتها الطموحة، تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة وطنية ومسؤولية في الوقت ذاته، مؤكدا التزام المجموعة بدعم المرحلة المقبلة من تحول قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الرعاية المتخصصة، وضمان حصول المرضى على تجربة علاجية سلسة ومتكاملة عبر شبكتها وخارجها.