منتخب الإمارات لرماية "التراب" يحصد ميداليتين في الألعاب الخليجية

الدوحة في 20 مايو/وام/ أحرز منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة "التراب" ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، المقامة حالياً على ميادين لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ففي منافسات الفرق، حل منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 341 طبقاً، بفارق ثلاثة أطباق عن المنتخب الكويتي صاحب الميدالية الفضية برصيد 344 طبقاً، فيما توج المنتخب القطري بالميدالية الذهبية بعدما سجل 354 طبقاً.

وفي منافسات الفردي، أحرز الرامي يحيى سهيل المهيري الميدالية البرونزية بحلوله في المركز الثالث برصيد 133 طبقاً، إضافة إلى 21 طبقاً في الجولة النهائية.

وأشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية وقائد منتخب الإمارات، بالنتائج التي تحققت، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسؤولية وواصلوا سلسلة النجاحات التي تحققت مؤخراً على ميادين لوسيل، بعد الفوز بالميدالية البرونزية القارية في بطولة آسيا للرماية.

وأوضح أن النتائج الحالية تمثل بداية إيجابية لموسم حافل بالمشاركات والاستحقاقات المختلفة، معرباً عن أمله في استمرار حضور رماة الإمارات على منصات التتويج.

وهنأ الرماة الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز، وهم :الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم وسيف مانع الشامسي ويحيى سهيل المهيري.