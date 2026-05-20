بمساحة 130 ألف متر مربع.. مرافئ الفجيرة تبرم ثلاث اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي وتوسيع التجارة الإقليمية

الفجيرة في 20 مايو / وام / أبرمت مرافئ الفجيرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ثلاث اتفاقيات استراتيجية لاستئجار أراضٍ تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 130 ألف متر مربع، وذلك بشراكة حيوية مع مطار الفجيرة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وشركة الظاهرة للتجارة الزراعية.

وتهدف هذه الخطوة المحورية إلى توظيف الأراضي المؤجرة في تعزيز القدرات التشغيلية واللوجستية والصناعية لمرافئ الفجيرة، وفتح آفاق تجارية جديدة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تمكين الاستفادة القصوى من البنية التحتية للموانئ والمناطق المحيطة بها.

وتجسد هذه الاتفاقيات التزاماً مشتركاً بدعم جهود التنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الخدمات عبر سلاسل الإمداد، بما يرسّخ دور إمارة الفجيرة كبوابة رئيسية للتجارة، ويدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والنمو الصناعي المتدام.

وأكد سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية تدعم رؤية الهيئة الرامية إلى توفير بيئة أعمال متكاملة ومحفزة للابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير المنظومة الاستثمارية لتعزيز التنافسية وبناء اقتصاد مرن ومستدام، انسجاماً مع التوجه العام نحو تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح الكابتن محمد اليحيائي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة، أن توقيع هذه الاتفاقيات الإستراتيجية مع شركاء بحجم مطار الفجيرة والمنطقة الحرة وشركة الظاهرة، يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز مكانة الفجيرة كبوابة تجارية عالمية وإقليمية، وشدد على مواصلة العمل لتوسيع نطاق الشراكات في قطاعات البنى التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات الحيوية، بهدف الارتقاء بكفاءة ومرونة سلاسل الإمداد وتنويع منظومة التجارة في الإمارة.

وبين أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة للتجارة الزراعية، التزام الشركة ببناء شراكات إستراتيجية تحقق قيمة مستدامة وترتقي باستمرارية وكفاءة سلاسل الإمداد، وأوضح أن الاتفاقية تجسد الرؤية طويلة الأمد الرامية إلى دعم الأولويات الوطنية، مستندين في ذلك إلى الخبرات المتراكمة لتقديم حلول مبتكرة وفعالة في الأسواق المحلية والعالمية.

وتشكل مرافئ الفجيرة، منذ تأسيسها في عام 2017، مركزاً بحرياً إستراتيجياً وبوابة رئيسية للتجارة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث تلعب دوراً محورياً في ربط مسارات التجارة مع شبه القارة الهندية وإفريقيا والأسواق العالمية، وتوفر المرافئ منشأة متعددة الأغراض للتعامل مع الحاويات، والبضائع العامة، والرحلات السياحية، وخدمات التحميل والتفريغ، مدعومة برصيف يمتد طوله إلى 1000 متر وبعمق يصل إلى 15 متراً، مما يتيح لها قدرة استيعابية عالية لاستقبال السفن الكبيرة.

وتؤدي مرافئ الفجيرة، بوصفها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي المتكاملة، دوراً حيوياً في تقديم حلول شاملة لسلاسل الإمداد من المصدر إلى الوجهة، من خلال ربط الموانئ بالمناطق الحرة والصناعية، ومنصات الخدمات الرقمية واللوجستية، وتسهم هذه المنظومة الشاملة في تعزيز انسيابية حركة التجارة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والبحر الأحمر، وشرق إفريقيا، وهو ما يعزز ويرسخ المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.