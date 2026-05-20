دبي تستضيف مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية بالشرق الأوسط 4 يونيو

دبي في 20 مايو/ وام/ تستضيف دبي فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 (MEAPEN) ، الذي سيقام يومي 4 و5 يونيو المقبل ، ويجمع نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في التغذية السريرية لبحث أحدث التطورات في التغذية الوريدية والأنبوبية، والرعاية متعددة التخصصات للمرضى، والابتكارات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية الحديثة.

يأتي المؤتمر ، الذي سيعقد في فندق "إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" ، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ودبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتبادل الطبي والعلمي، في ظل منظومة رعاية صحية متطورة تستقطب الخبرات العالمية، وتواكب الابتكار، وتعزز التعاون متعدد التخصصات، فيما يؤكد الحدث أهمية تطوير التعليم الطبي، وتعزيز الحوار العلمي، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وفي ظل تزايد اهتمام أنظمة الرعاية الصحية بالنماذج العلاجية متعددة التخصصات والمتمحورة حول المريض، باتت التغذية السريرية تؤدي دوراً محورياً في دعم نتائج الرعاية الصحية وتحسينها عبر مختلف التخصصات الطبية، حيث يشكل المؤتمر منبراً إقليمياً يجمع الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة، ويسهم في الارتقاء بممارسات التغذية السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتحظى دورة هذا العام من المؤتمر بدعم "فعاليات دبي للأعمال" بصفتها الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للتعاون الطبي الدولي، في حين يقام الحدث بالتعاون مع شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية، بما يعزز مكانة المؤتمر وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، ورئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) : "شهد مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط تطوراً متواصلاً ليُصبح منصة علمية بارزة للممارسات القائمة على الأدلة العلمية في مجال التغذية السريرية، وتعكس الدورة الخامسة من المؤتمر الأهمية المتنامية للتغذية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، كما تسلط الضوء على الدور المحوري للتعاون بين الأطباء، وأخصائيي التغذية، والصيادلة، والممرضين، والباحثين، وغيرهم من المتخصصين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا المؤتمر، نواصل توفير منصة علمية تشجع على تبادل المعرفة، وتستعرض أحدث التطورات في مجال التغذية السريرية، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض في مختلف أنحاء المنطقة".

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث مئات الزائرين فضلا عن مشاركين من أكثر من 15 دولة .

ويقدم البرنامج العلمي متعدد التخصصات تغطية شاملة للموضوعات الأساسية والناشئة في التغذية السريرية، بما يشمل أحدث التطورات في علاج التغذية الوريدية والأنبوبية، وتغذية العناية المركزة والرعاية الحرجة، والتغذية السريرية للأطفال وحديثي الولادة، وتغذية الأورام وإدارة سوء التغذية، والسمنة والسكري وعلاجات(GLP-1)، وأساليب التغذية الشخصية والدقيقة، والدعم الغذائي للحالات السريرية المعقدة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تقييم التغذية، والرعاية الغذائية للجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والأساليب متعددة التخصصات في الرعاية الغذائية المتمحورة حول المريض، وإرشادات التغذية السريرية والممارسات القائمة على الأدلة العلمية، إلى جانب الابتكارات والاتجاهات الناشئة التي تسهم في استشراف مستقبل علوم التغذية السريرية.

ويسلط المؤتمر الضوء على تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، وتقنيات تقييم التغذية المعتمدة على التكنولوجيا، إلى جانب أحدث الإرشادات السريرية والممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية، والاتجاهات الناشئة التي تسهم في رسم مستقبل علوم التغذية السريرية.

وتشمل الجهات الداعمة لدورة هذا العام من المؤتمر ، جمعية الشرق الأوسط لطب التغذية والسمنة (Manto)، والرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية، ونقابة أخصائيي التغذية الفلسطينيين، وجامعة بوليتكنك فلسطين، والجمعية الهندية للتغذية الوريدية والأنبوبية (IAPEN INDIA)، والجمعية العربية للتغذية السريرية للأطفال(ASPCN)، وجمعية الغذاء والتغذية الأردنية، والجمعية المصرية للتغذية الوريدية والأنبوبية (EGSPEN)، وجامعة الشارقة، والجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية (ASPEN)، وشعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN)، والمديرية العامة لمستشفى خولة في سلطنة عمان.

ويحظى المؤتمر بدعم مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة في قطاع التغذية والرعاية الصحية، والتي تضم "نستله هيلث ساينس" ، و"إيلي ليلي" و"أبوت" و"فريزينيوس كابي" و"داتش ميديكال فود"، و"نيوتريشيا"، و"بي براون"، و"باكستر"، و"ميدتريشن".

وسيحصل المشاركون في المؤتمر على 28 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة الصحة بدبي، مما يدعم مسارات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي.

وينظم مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة".