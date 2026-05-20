الأوركسترا الوطنية تطلق برنامج "تشييد" لصقل المواهب الإماراتية في المجال الموسيقي

أبوظبي في 20 مايو / وام / أطلقت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة برنامج "تشييد"، الذي يعد الأول ضمن برامجها المتخصصة لدعم العازفين الإماراتيين في عالم الموسيقى الأوركسترالية، في خطوة مهمة على طريق بناء القدرات الوطنية المستدامة في هذا المجال على المستوى الاحترافي.

ويدعم هذا البرنامج، الممتد على مدى 13 شهراً بنظام الدوام الجزئي، 17 موسيقياً إماراتياً من خلال تدريب منهجي وإشراف مباشر، بما يتيح لهم الاندماج العملي ضمن بيئة أوركسترالية احترافية تعكس المعايير المهنية والتوقعات المرتبطة بالأوركسترا الوطنية.

وجرى اختيار المشاركين بعد عملية تقييم دقيقة لرصد المواهب التي تمتلك المقومات اللازمة للتطور، حيث يتجاوز البرنامج مفهوم التعليم الموسيقي التقليدي إلى ممارسة أوركسترالية واقعية متكاملة عبر دمجهم في التدريبات وأجواء العروض الحية.

وأكدت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلاميين للإعلان عن تفاصيل الإطلاق، أن الإنسان يشكل الجوهر النابض لأي أوركسترا وطنية، ولذلك تعتمد رؤية الأوركسترا في جزء أساسي منها على توفير الدعم وإتاحة الفرص أمام الموسيقيين الإماراتيين.

وأوضحت أن البرنامج يمنح المشاركين مساحة للتطور داخل بيئة احترافية تمكنهم من اكتساب فهم أعمق لمتطلبات العمل الموسيقي بهذا المستوى، مما يساهم في نمو الأوركسترا واستدامتها ورسم الملامح المستقبلية للموسيقى الإماراتية بأيدي أبنائها المبدعين.

ويقوم برنامج "تشييد" على إطار تدريبي منهجي مقسم إلى ثلاثة فصول متدرجة المستوى، تجمع ورشه الأسبوعية بين التدريب الفردي، والعمل الجماعي، والاندماج في الفرقة، بما يعكس الانضباط المتوقع داخل البيئة المتخصصة.

ويمثل المشاركون، الذين ينتمون إلى أعمار وخلفيات ومسارات فنية متنوعة تعكس الغنى الإبداعي، مجموعة من الآلات التي تشمل العود، والقانون، والآلات الوترية والإيقاعية، ليجمع البرنامج بذلك بين الموسيقى العربية والأوركسترالية العالمية في بيئة تعليمية موحدة.

وقال الدكتور محمود سعيد، مدير برامج التعليم بالأوركسترا الوطنية، إن برنامج "تشييد" صُمم لتزويد المشاركين بالأساسيات الفنية والخبرات العملية اللازمة للتطور، مبيناً أنه من خلال الجمع بين التدريب المتخصص والاندماج المباشر في جلسات التدريب وبيئات الأداء الحي، يعمل البرنامج على تمكين المواهب من الارتقاء بمستويات الانضباط والوعي والقدرة على التكيف مع متطلبات المنظومة الأوركسترالية. ويعتبر الاندماج ضمن الأوركسترا الوطنية أحد المحاور الرئيسية، إذ يتفاعل المشاركون عن كثب مع العازفين وأعضاء الهيئة التدريسية لاكتساب خبرة عملية، على أن يختتم البرنامج محطاته بحفل تخرج يُقام بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية ليكلل جهود العمل التدريبي.

وعبرت ندى العيدروس، أحد المشاركين في البرنامج، عن فخرها بالانضمام إلى "تشييد"، مشيرة إلى أنه يمنح الموسيقيين الإماراتيين فرصة مميزة لصقل مهاراتهم ضمن بيئة أوركسترالية احترافية، ويتيح خبرات استثنائية من شأنها الارتقاء بمسيرتهم على الصعيدين الفني والمهني، إلى جانب تعزيز شغف المساهمة في نمو الموسيقى الأوركسترالية ضمن المشهد الثقافي في الدولة.

ويندرج هذا البرنامج ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء مسار مستدام لصقل المواهب، معبراً في جوهره عن البناء والارتقاء، ومنسجماً مع الرؤية الأشمل للأوركسترا المتمثلة في اعتماد الموسيقى كوسيلة للتعلم وتنمية الإنسان.

ويمثل "تشييد" الخطوة الأولى ضمن برنامج الأوركسترا الأوسع للتعليم ودعم المجتمع، والذي سيواصل توسعه مستقبلاً عبر مبادرات جديدة تركز على تطوير قدرات المؤلفين الموسيقيين الإماراتيين، والتواصل مع المدارس، وتعزيز التعاون الدولي، لتسهم هذه المبادرات بمرور الوقت في إرساء قاعدة متينة من الموسيقيين الموهوبين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة الأوركسترا الوطنية كمؤسسة ثقافية وطنية رائدة.