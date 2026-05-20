جمعية التغليف المستدام: مليار درهم وفورات سنوية محتملة من تحويل مخلفات التغليف

دبي في 20 مايو / وام /قالت جمعية التغليف المستدام إن مخلّفات التغليف تشكل ما بين 14 و20% من إجمالي النفايات البلدية في المنطقة و أن تحويل مخلّفات التغليف إلى مورد اقتصادي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار درهم سنوياً للاقتصاد الإماراتي، إلى جانب دعم خفض الانبعاثات وتعزيز الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

وقد تم اختيارالجمعية شريكاً معرفياً رسمياً لمعرض إعادة التدوير في الشرق الأوسط 2026، الذي تستضيفه دبي يومي 22 و23 سبتمبر المقبل.

ويتناول المعرض عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير منظومات جمع المخلّفات، والخدمات اللوجستية العكسية، وتحسين تتبع المواد المعاد تدويرها، وتوسيع الأسواق الخاصة بالمواد المستدامة، إضافة إلى تعزيز نماذج المسؤولية الممتدة للمنتجين.

وقال محمد علي الضبع، رئيس مجلس إدارة جمعية التغليف المستدام، إن تطوير منظومة التغليف الدائري يتطلب تكامل السياسات والبنية التحتية والأسواق، مشيراً إلى أن استرداد المخلّفات يسهم في خفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قال جيك كودي، المدير التنفيذي لمعرض إعادة التدوير في الشرق الأوسط، إن المعرض يهدف إلى جمع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المرتبطة بتطوير الاقتصاد الدائري في المنطقة.

وتتوافق الشراكة مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم النمو المستدام