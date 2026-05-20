كهرباء الشارقة تنجز خزان مياه بسعة 1.35 مليون جالون في الحراي





الشارقة في 20 مايو/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن الانتهاء من مشروع إنشاء خزان مياه حيوي إضافي في منطقة حي الحراي السكنية بمدينة خورفكان بسعة تخزينية تبلغ 1.35 مليون جالون في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه ومواكبة التوسع العمراني والسكاني

وأوضح راشد الكابوري نائب مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة واستدامة منظومة توزيع المياه، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين موثوقية الإمدادات للمناطق السكنية والخدمية الحالية والمستقبلية، حيث سيخدم المشروع منطقة الحراي السكنية والتجارية والصناعية، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية ودعم خطط التنمية والتوسع في المنطقة.

وأكد المهندس محمد الهوتي المشرف على تنفيذ المشروع من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم إنجاز المشروع قبل الموعد الزمني المحدد وفق أعلى مستويات الجودة.