"الوطنية لحقوق الإنسان" ووزارة العدل تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 20 مايو / وام / بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي مع وزارة العدل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل مع سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارة سعادته إلى مقر الوزارة ، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتفعيل قنوات التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

و بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الإطار التشريعي لدولة الإمارات والتزاماتها الدولية.

وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المنظومة الوطنية الحقوقية، ونشر الوعي الحقوقي والقانوني.

وأشار سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي إلى التزام الهيئة بدعم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة؛ الرامية إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان الذي يعتبر أساس التنمية الشاملة والمستدامة.