هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد وكيل العمل المشترك عبر مايكروسوفت 365 لتعزيز الكفاءة





الشارقة في 20 مايو/ وام/ اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي تقنية "وكيل العمل المشترك" (Copilot Cowork) عبر منظومة مايكروسوفت 365، لتكون بذلك أول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطلق هذه المبادرة، التي تمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI) ضمن بيئة العمل المؤسسية.

ويُعد "وكيل العمل المشترك" زميلاً رقمياً يدعم الموظفين في تخطيط وتنفيذ مهام عمل متقدمة ومتعددة الخطوات عبر تطبيقات مايكروسوفت 365، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتسريع التحول نحو بيئة عمل أكثر ذكاءً واستباقية، حيث ينتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم المعلومات إلى تنفيذ المهام بشكل متكامل، من خلال تحويل الأهداف التشغيلية إلى إجراءات عملية مدمجة ضمن منظومة العمل اليومية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن تكون دبي الأكثر استعداداً للمستقبل على مستوى العالم. ونفخر بأن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة توظف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ويمثل اعتماد "وكيل العمل المشترك" عبر مايكروسوفت 365 خطوة محورية في مسيرتنا لترسيخ الذكاء الاصطناعي الوكيل كأداة تنفيذية داعمة للموظفين، تسهم في تسريع إنجاز المهام، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتمكين الكوادر من التركيز على المهام الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز مكانة دبي معياراً عالمياً في تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي."

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن تبنّي الهيئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم" والمساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت"، أسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء، ورفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز سعادة المعنيين.

تُمّكن تقنية "وكيل العمل المشترك" (Copilot Cowork) الموظفين من تفويض المهام المعقدة للذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الوكيل الذكي بتحليل البيانات المرتبطة بسياق العمل، بما في ذلك الرسائل والاجتماعات والملفات، وبناء خطة تنفيذية متكاملة، مع المحافظة على إشراف المستخدم الكامل والتحكم في جميع مراحل التنفيذ.