"المتوصف" يرسخ الموروث الإماراتي في المدارس

دبي في 20 مايو /وام/ احتفى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالفائزين في الدورة الثانية عشرة من جائزة “المتوصف”، التي رسخت مكانتها كإحدى المبادرات الوطنية الرائدة في تعزيز الموروث الثقافي الإماراتي وربط الأجيال الجديدة بالقيم المجتمعية والحكمة الشعبية المتجذرة في الهوية الوطنية.

وشهد الحفل الختامي الذي أقيم في مجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي حضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخالد الشحي مدير إدارة شؤون الكوادر المدرسية في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التربوية والمختصين في الشأن الثقافي والتعليمي، وسط حضور واسع من الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالتراث الإماراتي.

وأكدت الدورة الحالية تنامي حضور الجائزة داخل البيئة التعليمية، بعدما استقطبت أكثر من 800 طالب وطالبة من 250 مدرسة حكومية من مختلف إمارات الدولة، في مؤشر يعكس اتساع الاهتمام بالموروث الشعبي الإماراتي وتعزيز حضوره في المنظومة التعليمية.

وشهدت الجائزة هذا العام توسعا نوعيا تمثل في رفع عدد الفائزين من 30 إلى 120 فائزا وفائزة بواقع 20 فائزا في كل فئة، مقارنة بـ10 فائزين في الدورات السابقة، كما ارتفع عدد المشرفين والمحكمين من 30 إلى 120 مشرفا ومحكما لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في عمليات التقييم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز النقدية 500 ألف درهم.

وتستمد الجائزة فكرتها من كتاب “المتوصف” لسعادة عبد الله حمدان بن دلموك، أحد أبرز الإصدارات المتخصصة في توثيق الأمثال الشعبية الإماراتية، حيث تعتمد المسابقة على استكمال الأمثال الشعبية وشرح معانيها ودلالاتها والتعريف بالمفردات المحلية واستخداماتها، بما يسهم في نقل المعرفة التراثية من إطارها الشفهي إلى فضاء تعليمي منظم ومستدام.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك أن الجائزة تعكس رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في تحويل التراث إلى مشروع معرفي وتربوي متكامل، مشيرا إلى أن الأمثال الشعبية تمثل سجلا حيا لتجارب المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي.

وأضاف أن تحويل “المتوصف” من مسابقة إلى جائزة متكاملة يعكس حجم الإقبال المتزايد عليها واتساع أثرها داخل المجتمع التعليمي، مؤكدا أن الاستثمار في الهوية والمعرفة يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن وبناء الإنسان.