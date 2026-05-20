" الإدارة والاقتصاد" بجامعة الإمارات تنظم ملتقى خريجيها 2026

أبوظبي في 20 مايو /وام/ نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتقى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد 2026، وذلك في فندق فيرمونت باب البحر أبو ظبي، بمشاركة واسعة من خريجي الكلية من مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، إلى جانب القيادات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التواصل المستمر مع خريجيها وبناء شبكة مهنية وأكاديمية مستدامة.

وأوضح الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، خلال كلمته " أن كلية الإدارة والاقتصاد تواصل دورها في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الأعمال، من خلال التركيز على مفاهيم الحوكمة، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتخطيط التعاقب الإداري، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات “نحن الإمارات 2031”. واختتم كلمته بالتأكيد على أن سر نجاح الشركات الرائدة يكمن في قوة الترابط الإنساني والتواصل المستمر بين أفرادها، معرباً عن اعتزازه بخريجي الكلية ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني .