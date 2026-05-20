"عالم وارنر براذرز أبوظبي".. أفضل مدينة ترفيهية في العالم 2026

أبوظبي في 20 مايو / وام / فازت "عالم وارنر براذرز أبوظبي" في جزيرة ياس بجائزة "ليزبرغ" (Liseberg Applause Award) المرموقة لعام 2026، لتسجل بذلك إنجازاً استثنائياً كأول مدينة ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط تحصد هذا التكريم العالمي، وفقاً لما أعلنته شركة "ميرال".

وتسلمت الجائزة، التي تمنحها لجنة من كبار قادة قطاع الترفيه خلال حفل التكريم (IAAPA Honors)، هند كلداري، المدير العام لـ"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، ودانيال ويلز، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في "ميرال"، بالنيابة عن فريق العمل.

وأكد الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال"، أن هذا التكريم يمثل لحظة فخر تحتفي بشغف وإبداع فرق العمل والشركاء في تقديم تجارب غامرة بمقاييس عالمية، مشيراً إلى أن الإنجاز يترجم الجهود المستمرة لترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة ترفيهية رائدة، ويدعم بشكل مباشر تحقيق رؤية أبوظبي السياحية 2030.

وتكرم هذه الجائزة، التي اقتصر الفوز بها على 22 مدينة ترفيهية فقط منذ انطلاقها عام 1980، التميز في الإدارة والتشغيل والتجارب الإبداعية. ويعكس التتويج بها التزام "ميرال" بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز سياحي عالمي رائد والمساهمة في تنويع اقتصادها.

وتستعد "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، التي طُورت بالتعاون مع "وارنر براذرز ديسكفوري" وتعد أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة، لبدء فصل جديد من التجارب عبر إطلاق توسعة ضخمة تشمل مناطق مستوحاة من عالم "هاري بوتر"، ولعبتين جديدتين من عالم "دي سي".