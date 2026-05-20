منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في "خليجي 27" بلقاء نظيره اليمني

جدة في 20 مايو / وام / أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدول ومواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولة "خليجي 27"، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن يوم 24 سبتمبر، الساعة 7:55 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ثم يلتقي منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه، الساعة 10:00 مساء، بتوقيت الإمارات، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

ويختتم منتخبنا مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم 30 سبتمبر، الساعة 09:30 مساء، بتوقيت الإمارات.

وتجمع المباراة الافتتاحية منتخبي السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب نفسه يوم 6 أكتوبر المقبل.