المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يصدر الكتاب السنوي لصاحب السمو حاكم الفجيرة لعام 2025

الفجيرة في 20 مايو/وام/ أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي الجديد لعام 2025، الذي يوثق المسيرة الحافلة والأنشطة الرسمية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في إصدار موسع يجسد حجم الحضور الوطني والدولي لسموه، ودوره المحوري في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد الكتاب عملاً توثيقياً شاملاً يرصد أبرز المحطات السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية التي شهدها عام 2025، من خلال متابعة دقيقة للقاءات سموه الرسمية، واستقبالاته لكبار المسؤولين والوفود، ومشاركاته الوطنية، إلى جانب افتتاح المشاريع التنموية والاقتصادية التي عززت من موقع الفجيرة على خارطة التنمية والاستثمار .

كما يضم الكتاب مجموعة واسعة من الصور والمواد التوثيقية والخطب والكلمات الرسمية .

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الكتاب يشكل مرجعاً وطنياً وإعلامياً يوثق مرحلة مهمة من تاريخ الإمارة، ويعكس نهج صاحب السمو حاكم الفجيرة في ترسيخ العمل المؤسسي ودعم مسيرة التحديث والتطوير .