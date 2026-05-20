قائد عام شرطة رأس الخيمة: التواجد في "آيسنار 2026" يعزز جودة الحياة ويواكب أحدث التقنيات الأمنية

رأس الخيمة في 20 مايو / وام / أكد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن التواجد في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" يندرج ضمن الاهتمام بالمشاركة في المحافل الدولية الشرطية والأمنية، والاطلاع على التجارب الرائدة بما يصب في خدمة الصالح العام ويعزز مستويات الأمن والأمان وجودة الحياة.

جاءت تصريحات سعادته خلال زيارته لفعاليات المعرض المقام في مركز أدنيك بأبوظبي، حيث تفقد عدداً من الأجنحة المشاركة، وفي مقدمتها جناح القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المنضوي تحت مظلة جناح وزارة الداخلية.

وأشاد اللواء النعيمي بما يقدمه الجناح من تقنيات حديثة وذكية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الجهود الأمنية، وتقديم خدمات ترقى لأفضل المستويات العالمية، بما يكفل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والمقيم والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار العميد الركن الدكتور يوسف بن يعقوب الزعابي، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إلى أن مشاركة القيادة العامة في هذا الحدث العالمي البارز تأتي في إطار الحرص على استعراض الحلول الأمنية المبتكرة والجاهزية الميدانية للتعامل مع مختلف الأحداث.

وأوضح أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لإبراز التكنولوجيا الحديثة القائمة على برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطبقها شرطة رأس الخيمة، بهدف مواكبة التحديات الأمنية العالمية وإدارة الأزمات، وترسيخ منظومة أمنية مستدامة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة.

وشهد جناح القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في المعرض إقبالاً لافتاً من قبل الزوار، الذين أبدوا إعجابهم بالمشاركة المتميزة والتقنيات المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع.