"تنظيمية مهرجان كلباء الرياضي" تشكل لجان عملها وتناقش خططها الزمنية

الشارقة في 20 مايو / وام / عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الرياضي 2026 اجتماعها الأول في مقر مجلس الشارقة الرياضي، عقب صدور قرار تشكيلها برئاسة الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، حيث ناقشت آليات تطوير الحدث وتحويله إلى منصة متعددة الفعاليات والأنشطة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يعزز من مكانة مدينة كلباء كوجهة رياضية وسياحية بارزة ضمن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها تكليف رؤساء اللجان الفرعية بإعداد تقارير مبدئية تتضمن خطط العمل الخاصة بكل لجنة، تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع المقبل، كما شكلت لجنة رباعية تضم كلاً من عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، وعبدالله راشد الكندي، وأحمد حسن المطروشي، ومحمد عبد الهادي الشوكة، لتتولى دراسة البرنامج الزمني الأنسب وخيارات إقامة المهرجان خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، سواء بتنظيمه على مدى عشرة أيام متواصلة، أو بتوزيع فعالياته على عدة أسابيع خلال عطلات نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً لحجم وتنوع الأنشطة المدرجة ضمن البرنامج الجديد.

وأكد الدكتور سيف أحمد الزعابي، خلال الاجتماع، على أهمية إحداث نقلة نوعية في النسخة الجديدة للمهرجان لتواكب رؤية حكومة الشارقة وتطلعات مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن الحدث يرمي إلى استقطاب جمهور مدينة كلباء بمختلف أطيافه، إلى جانب جذب الزوار والسياح، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اختيار الكفاءات المناسبة ضمن فرق عمل اللجان المختلفة، مع التركيز على الدور والنوعية في الأداء لضمان نجاح الحدث وتحقيق أهدافه.

وشهد الاجتماع حضور عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، مدير المهرجان، الذي أكد بدوره على الأهمية القصوى للعمل بروح الفريق الواحد، وإعلاء قيم التعاون والالتزام، بما يضمن التنفيذ الدقيق للخطط الموضوعة وإنجاح المهرجان في حلته الجديدة.

وتضمن الحضور في الاجتماع كلاً من أحمد حسن المطروشي، رئيس وحدة إدارة الأداء، وبخيت سعيد القرص، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، ومحمد عبد الهادي الشوكة، رئيس اللجنة الرياضية، وأحمد علي بن حيدر، رئيس اللجنة المالية، ويعقوب يوسف البلوشي، رئيس اللجنة الإعلامية، وجاسم محمد الشحي، رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبدالله راشد الكندي، رئيس لجنة الفعاليات، وعبدالله علي البلوشي، رئيس لجنة العلاقات العامة، وحمد سالم البيماني، رئيس لجنة الطوارئ، إلى جانب مقرر اللجنة محمد صلاح منير.