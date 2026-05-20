عبد الله المري: الابتكار ركيزة استشراف المستقبل الأمني

دبي في 20 مايو / وام / أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار والجاهزية المستقبلية.

جاء ذلك أثناء زيارة معاليه منصة شرطة دبي المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة من المعرض، المقامة في مركز أدنيك أبوظبي، يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وعدد من مديري الإدارات العامة والضباط والمتخصصين.

وقال معاليه إن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها الأمنية عبر تبني أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة التي تعزز كفاءة العمل الشرطي وجودة الحياة في المجتمع.

وأضاف أن الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل الأمني، ومواجهة التحديات المتسارعة بكفاءة ومرونة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد معاليه أن المشاركة في "آيسنار 2026" تجسد حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية والجهات المتخصصة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسيرة التطوير المستدام ويرسخ منظومة الأمن والأمان.

واطلع معاليه خلال الزيارة على عدد من الخدمات والمنصات، أبرزها منصة السلامة المرورية، وهي منصة إلكترونية توعوية لتعزيز السلامة المرورية ورفع وعي مختلف فئات المجتمع بالقوانين وإجراءات السلامة على الطرق.

كما اطلع على الدورية ذاتية القيادة M01، وهي الجيل الجديد من المركبات الأمنية ذاتية القيادة المصممة لمهام المراقبة والاستجابة السريعة، والمزودة بأنظمة استشعار متقدمة ورادارات وكاميرات بزاوية 360 درجة.

واستمع معاليه إلى شرح حول أجندة القمة الشرطية العالمية، المزمع عقدها خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب استعدادات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات"، الذي يجمع نخبة من الوحدات التخصصية من مختلف دول العالم.