لتوفير 450 فرصة وظيفية.. انطلاق معرض "إثراء للتوظيف" بالقطاع المالي والمصرفي في العين

العين في 20 مايو / وام / انطلق اليوم في قاعة الهيلي بمدينة العين معرض "إثراء للتوظيف"، بتنظيم من معهد الإمارات المالي وشراكة استراتيجية مع مجلس العين للشباب، ليوفر أكثر من 450 فرصة وظيفية متنوعة تقدمها 20 جهة رائدة في القطاع المالي والمصرفي، وسط إقبال كثيف من الكوادر الوطنية الباحثة عن مسارات مهنية نوعية، حيث يتيح الحدث إجراء مقابلات فورية وتقديم استشارات مهنية تسرع رحلة التوظيف.

وأكد مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن إطلاق المعرض يأتي التزاماً بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل القطاع المالي بالدولة، مشيراً إلى أن الحدث يمثل منصة حيوية لتعزيز التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل والمؤسسات الرائدة التي تحرص على استقطاب وتأهيل المواطنين في ظل التطورات المتسارعة للقطاع.

وأوضح أحمد العبيدلي، عضو مجلس العين للشباب، أن الشراكة لتنظيم هذا الحدث تخدم مسارات الشباب المهنية وتعزز وعيهم المالي، مبيناً أن المعرض يوفر فرصاً نوعية تساعد الشباب على بناء مسارات تتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية وطموحاتهم، وتوجههم نحو خيارات أكثر استقراراً ونجاحاً.