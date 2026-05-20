"الشؤون الإسلامية بالشارقة" تكثف برامجها التوعوية وتهيئ الحجاج إيمانيا قبل مغادرتهم

الشارقة في 20 مايو / وام / كثفت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة برامجها التوعوية والدعوية لموسم الحج عبر سلسلة من المحاضرات العلمية في مساجد الإمارة، بهدف تبسيط أحكام المناسك وتهيئة ضيوف الرحمن إيمانياً ونفسياً قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة.

ونفذت الدائرة في هذا الإطار برنامجي "مناسك الحج خطوة بخطوة" و"دروس العشر من ذي الحجة" لشرح الأحكام وفضائل الأعمال بأسلوب علمي مبسط.

وأكد الدكتور سالم محمد الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني بالدائرة، أن هذه البرامج تركز على التهيئة النفسية والإيمانية باعتبارها أساساً لقبول العبادة، موضحاً أن المحاضرات تستهدف الإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية لتعزيز الطمأنينة لديهم وتمكينهم من أداء الفريضة على الوجه الصحيح.

وأشار عبدالله عمران الخيال، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، إلى تفعيل منظومة إعلامية متكاملة لنشر الرسائل التوعوية عبر المنصات الرقمية، مشدداً على أهمية التواصل المباشر مع الحجاج في مطار الشارقة الدولي لتوديعهم والإجابة عن تساؤلاتهم، إلى جانب تزويدهم بـ"حقيبة الحاج" التي تضم إصدارات شرعية متخصصة تلبي احتياجاتهم وترافقهم بالتوجيه والرعاية منذ لحظات سفرهم الأولى.