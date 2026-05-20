استديوهات إماراتية متخصّصة تفوز بمنح مالية وتوقع اتفاقيات مع شركات عالمية في النسخة الأولى من برنامج المسرّع "جيم فورورد"

دبي في 20 مايو / وام / أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن الاختتام الناجح للنسخة الأولى من برنامج المسرّع جيم فورورد "GameForward"، وذلك بحصول ثلاثة استوديوهات إماراتية على منح مالية، فيما نجح اثنان آخران في توقيع شراكات نشر مع "بلاي ستيشن".

ويعدّ البرنامج دليلا ً على الخطوات المتقدّمة والسريعة لتحويل مشاريع تطوير الألعاب المحلية إلى أعمال تجارية واعدة، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للألعاب الإلكترونية.

وقدم البرنامج الدعم لـ 16 استوديو لروّاد أعمال إماراتيين، منهم 25 مؤسّسا، واختتم بتنظيم يوم مخصّص للعروض التقديمية تبعه حفل توزيع الجوائز بحضور نخبة من خبراء القطاع والشركاء الاستراتيجيين والناشرين والمستثمرين من مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.

واستعرض المشاركون في اليوم الختامي مشاريع وأفكاراً جاهزة لدخول الأسواق، في أمثلةٍ عملية عن انتقالهم من مرحلة الأفكار الأولية إلى مشاريع منظمة وقابلة للتطبيق والانتشار والتوسع.

وخلال الحفل سلّم سعادة خلفان بالهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل الجوائز على الفائزين، حيث حصلت ثلاثة استوديوهات إماراتية على منح مالية مقدمة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة – التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسوف تسهم هذه المنح في تعزيز المرحلة المقبلة من مسيرة الاستوديوهات الفائزة، وتسريع وتيرة تطوير مشاريعها ودخولها إلى الأسواق، عبر تلبية أبرز احتياجاتها على صعيد الإنتاج والنشر والجاهزية التجارية، بما يعكس التزام دبي بدعم ريادة الأعمال الإماراتية وتطوير منظومة الألعاب الإلكترونية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً.

كما أسهم البرنامج في تعزيز فرص النشر الدولية للألعاب المطورة محلياً، حيث نجحت لعبة "كوزميك غالاكسي" في توقيع شراكة نشر مع "بلاي ستيشن" من خلال البرنامج، لتنضم إلى استوديوهين إماراتيين آخرين مشاركين في البرنامج كشركاء رسميين لـ"بلاي ستيشن"، ما يؤكد تنامي الجاهزية العالمية للمواهب الإماراتية العاملة في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وقد جاء إطلاق برنامج "جيم فورورد" بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، بما يواكب جهود برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وينسجم كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للقطاعات الرقمية والإبداعية سريعة النمو، كما يتماشى البرنامج مع أهداف مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام والمسؤول عن تطوير قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية في الإمارة.

وتعليقاً على الموضوع، قال سعادة خلفان جمعة بلهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود دبي لدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية وتمكين أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات من خلال تطوير منظومة متكاملة تُمكّن المبتكرين والمبدعين وتساعدهم على التطور والتوسع والمنافسة عالمياً، وقد استقطب برنامج "جيم فورورد" مجموعة متميزة من رواد الأعمال المبدعين والعديد من الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الإلكترونية ما يؤكد ريادة دبي كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: في إطار الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة، يثبت برنامج "جيم فورورد" التزامنا ببناء منظومة ألعاب إلكترونية عالمية تنافسية على المدى الطويل، من خلال حرصنا على تمكين المواهب الإماراتية من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة ومستدامة، وتؤكد نتائج النسخة الأولى للبرنامج مدى قدرة الاستوديوهات الإماراتية على المنافسة عالمياً واغتنام فرصٍ متميزة في القطاع، وذلك عند توفير البنية التحتية المناسبة، والشراكات الفاعلة، وفرص الوصول إلى الأسواق؛ وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، تواصل دبي توفير بيئة مستقرة وداعمة للأعمال تسهم في تحفيز الابتكار والاستثمار والنمو.

وأضاف: نعمل من خلال مثل هذه المبادرات على ترسيخ أسس اقتصاد رقمي جديد، وفتح مسارات واعدة أمام المواهب الإماراتية، والارتقاء بمكانة دبي لتكون شريكاً استراتيجياً لشركات الألعاب العالمية التي تطمح بالتوسّع والنمو، كما ينسجم البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها ضمن القطاعات المستقبلية القائمة على التكنولوجيا.

وصُمم برنامج "جيم فورورد" لتزويد مطوّري الألعاب الإماراتيين بالمهارات التقنية وإمكانية دخول الأسواق، فضلاً عن الخبرات اللازمة لبناء استوديوهات متخصصة، بما يدعم تطوير ألعاب ومشاريع ملكية فكرية مجزية. ويوفر البرنامج للمطورين الإماراتيين المشاركين مساراً عملياً واضحاً لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة تجارياً، بما يرسّخ رؤية دبي نحو بناء اقتصاد متنوّع وقائم على الابتكار.

وشهدت النسخة الأولى من البرنامج انتقال عدد من الفرق المشاركة من مرحلة المشاريع الطموحة والناشئة إلى استوديوهات تشغيلية تمتلك خطط إنتاج واضحة، واستراتيجيات للنشر، وآفاق تجارية قابلة للتوسع. كما وصلت ثلاثة فرق مشاركة إلى مرحلة الإطلاق التجريبي، فيما يُتوقع طرح عدد من الألعاب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

ودعم البرنامج المشاركين عبر مختلف مراحل تأسيس الاستوديوهات، من خلال الدمج بين تطوير المهارات التقنية في تصميم الألعاب وتحقيق الإيرادات منها ونشرها، وبين دعم جاهزية الأعمال لتشمل التخطيط لدخول الأسواق، واستقطاب المستخدمين، والتدريب على تقديم العروض أمام المستثمرين. كما استفاد المؤسسون من جلسات الإرشاد التي قدمها خبراء عالميون في قطاع الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى الوصول إلى منظومة الدعم التي يوفّرها مقر روّاد أعمال دبي والشركاء الدوليون.

وساهم 13 شريكاً في دعم البرنامج عبر توفير فرص إرشاد متخصصة، وموارد تقنية، وتوجيهات تتعلق بالنشر، ومزايا ضمن منظومة الأعمال، بما ساعد على ربط المطورين الإماراتيين بجهات النشر والاستثمار العالمية ورواد القطاع.

ويأتي "جيم فورورد" ضمن جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تسريع نمو ريادة الأعمال الإماراتية، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك المساهمة في إطلاق 8,000 شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033، ورفع إجمالي عدد الشركات المدعومة إلى 27,000 شركة، كما يسهم البرنامج في تحقيق مساعي برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وبعد نجاح النسخة الأولى، سيواصل برنامج "جيم فورورد" التوسّع وتعزيز شراكاته مع مختلف الجهات المعنية، والإسهام في الارتقاء بمنظومة المواهب الإماراتية، بما يضمن تفوّق دبي بوصفها منصّةً رائدةً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.