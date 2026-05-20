قائد عام شرطة الفجيرة يطلع على جاهزية محطة الفجيرة لقطارات الاتحاد

الفجيرة في 20 مايو/وام/ اطلع سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي, القائد العام لشرطة الفجيرة خلال زيارته لمحطة الفجيرة التابعة ل قطارات الاتحاد، على جاهزية المحطة و استمع إلى شرح حول مراحل التشغيل والخدمات التشغيلية والتقنيات المستخدمة، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل وربط مختلف إمارات الدولة بشبكة نقل متطورة ومستدامة.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة أهمية مشروع قطارات الاتحاد باعتباره أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تعزز البنية التحتية وتدعم التنمية الاقتصادية والسياحية، مشيداً بمستوى الجاهزية والتقنيات الحديثة المعتمدة في المحطة، وما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الدولة.

كما أشاد سعادته بجهود فرق العمل والتنسيق القائم بين الجهات المعنية ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تخدم المجتمع وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.