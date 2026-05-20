إسلامية دبي تفتتح مسجد "البشائر" في البرشاء جنوب 2

دبي في 20 مايو /وام/افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسجد "البشائر" في مدينة دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب 2 وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الدينية وتوفير المساجد وفق أعلى المعايير العمرانية والخدمية بما يواكب النهضة الحضارية التي تشهدها إمارة دبي ويعزز جودة الحياة للمجتمع.

وأوضحت الدائرة أن المسجد شُيّد على الطراز المحلي المستوحى من الهوية المعمارية الإماراتية الأصيلة على مساحة أرض تبلغ 2مليون و834.54 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و898 ألفا و634 درهما بدعم من المتبرع رشاد محمد محمد شريف بوخش .

ويتسع المسجد لـ600 مصلٍ .

وأكدت الدائرة أن افتتاح مسجد "البشائر" ينسجم مع خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير واستدامة بيوت الله في مختلف مناطق الإمارة وفق أفضل المواصفات الهندسية والخدمية بما يوفر بيئة إيمانية متكاملة تعزز مكانة المسجد ودوره الحضاري والإنساني في المجتمع.