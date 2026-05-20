"بيت الخير" ترصد 5 ملايين درهم لحملة "الأضحى" المبارك

دبي في 20 مايو /وام/أطلقت جمعية بيت الخير حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لتنفيذ 4 مشاريع رئيسية من المتوقع أن تتجاوز كلفتها 5 ملايين درهم وهي مشاريع "الأضاحي" و"نسك" و"العيدية" و"كسوة العيد" لإسعاد الأسر المتعففة والفئات الأقل دخلاً خلال أيام العيد المبارك.

وبدأت الجمعية مبكراً بالتحضير لمشروع الأضاحي بالاتفاق مع الشركاء لتوزيع حوالي 2200 ذبيحة بقيمة 1,9 مليون درهم لإسعاد حوالي 4400 أسرة بتوزيع حصص من اللحوم الطازجة عليها خلال أيام العيد وتتوزع الذبائح إلى 1000 أضحية ضمن مشروع الأضاحي ستستفيد منها 2000 أسرة و1200 ذبيحة ضمن مشروع "نُسُك" لتوزيع العقائق والنذور ستستفيد منها 2400 أسرة.

من جانب آخر ستقدم الجمعية مبالغ نقدية للمستحقين قبيل عيد الأضحى ضمن مشروع "العيدية" الذي أنفق العام الماضي خلال العيدين مبلغ 2,4 مليون درهم كما سيتم توزيع مبالغ لشراء ملابس جديدة للعيد تبرع بنك دبي الإسلامي .