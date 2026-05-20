انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

أبوظبي في 20 مايو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني 04:02

الجزرالأول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:36 بحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:34 والمد الثاني 00:48

الجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 39:07

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 25 70 25

دبي 34 25 60 25

الشارقة 37 27 70 20

عجمان 36 27 75 30

أم القيوين 33 24 70 30

رأس الخيمة 38 26 65 20

الفجيرة 39 29 65 15

العـين 40 26 60 15

ليوا 43 27 50 10

الرويس 37 27 60 20

السلع 39 24 65 15

دلـمـا 36 27 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 26 75 35

أبو موسى 38 26 75 35