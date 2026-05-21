28 مليار دولار أنفقتها المانيا على رعاية اللاجئين في 2025

برلين في 21 مايو/وام/ أنفقت المانيا 24.8 مليار يورو (28​​​.8 مليار دولار) على إسكان ورعاية طالبي اللجوء في 2025، بانخفاض قدره 3.2 مليارات يورو مقارنة بعام 2024.

و نقلت تقارير إعلامية عن وثيقة حكومية أعدها وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، بأن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة ألمانيا ارتفع في 2025 بنسبة 5% ليصل إلى 232067 شخصا،مضيفا أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ هذا العدد 220808 أشخاص، غادر 25% منهم البلاد خلال عام 2025 ، وتم ترحيل 22787 لاجئًا، فيما غادر 32482 آخرون طوعا.

وأشارت الوثيقة الحكومية إلى أن الجزء الأكبر من تكاليف إسكان ودعم طالبي اللجوء تتحمله الولايات والبلديات، التي يمكنها لاحقًا المطالبة بتعويضات من الحكومة. ولفتت إلى أن المناطق الألمانية أكدت أن نفقاتها، بما في ذلك دورات الاندماج والرعاية الطبية والعمل مع الشباب، تتجاوز المبالغ التي تعوضها الدولة.

