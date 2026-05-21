كوريا تُمدد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية يوليو

سيؤول في 21 مايو /وام/ أعلنت وزارة المالية الكورية، اليوم ، عزمها تمديد برنامج خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية يوليو المقبل، وسط تزايد الضغوط التضخمية في أعقاب أحداث الشرق الأوسط.

وأعلن وزير المالية، كو يون-تشيول، عن هذا الإجراء خلال اجتماع مع الوزارات المعنية لبحث الجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، وفقًا لوزارة المالية والاقتصاد.

وبموجب الخطة، سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين حتى 31 يوليو، بينما سيستمر خفض الضريبة على الديزل بنسبة 25% خلال الفترة نفسها.

وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت تطبيق نظام لتحديد سقف أسعار منتجات الوقود في مارس الماضي لمعالجة اضطرابات الإمداد الناجمة عن أحداث الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع برنامج خفض ضريبة الوقود الحالي الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر.

