ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد مخاوف الإمدادات

عواصم في 21 مايو /وام/ ⁠انتعشت أسعار النفط اليوم بعد يومين من التراجع، بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات

في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على إيران، ووسط مخاوف بشأن نضوب المخزونات العالمية و تراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا، أو 0.77 بالمئة، لتصل إلى 105.83 دولار للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.99 بالمئة، لتصل إلى ​99.23 دولار.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6 بالمئة أمس ، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية.

