ارتفاع الإيرادات المالية للصين بنسبة 3.5 في المائة

بكين في 21 مايو /وام/ ارتفعت الإيرادات المالية للصين بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.34 تريليون يوان (حوالي 1.22 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري .

و بحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية للبلاد 6.81 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى، بزيادة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع معدل النمو بواقع 1.7 نقطة مئوية عن الربع الأول.

وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 9.48 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة. وأظهرت البيانات التفصيلية أن الإنفاق المالي للحكومة المركزية ارتفع بنسبة 5.1 في المائة، في حين شهد إنفاق الحكومات المحلية زيادة بنسبة 0.7 في المائة.

-خلا-