أشباه الموصلات ترفع صادرات كوريا بنسبة 65% منذ بداية مايو

سيؤول في 21 مايو /وام/ ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 65% خلال العشرين يوما الأولى من شهر مايو الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تضاعفت صادرات أشباه الموصلات بأكثر من ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

و بلغت قيمة الشحنات الصادرة 52.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو، مقارنةً بـ 31.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات صدرت اليوم عن وكالة الجمارك الكورية. ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق خلال العشرين يومًا الأولى من شهر مايو.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 11 مليار دولار أمريكي.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 202% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 21.9 مليار دولار، بينما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 46.3% لتصل إلى 3.23 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات الجمارك الكورية أن الرقائق شكلت 41.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 19 نقطة مئوية عن العام الماضي. وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 10.1% لتصل إلى 2.76 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 96.5%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 79.3%، ثم فيتنام بنسبة 70.2%. كما زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 21.7%.

-خلا-