الإمارات في المستوى الثالث بقرعة تصفيات كأس آسيا لشباب كرة القدم

كوالالمبور في 21 مايو/ وام/ يترقب منتخب الإمارات للشباب تحت 20 عاماً مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية التي تستضيفها الصين في عام 2027.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن مراسم القرعة ستجرى في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 28 مايو الجاري.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، في النسخة الـ23 من نظام التصفيات منذ اعتماده لأول مرة في نسخة عام 1980.

وتقام منافسات التصفيات خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع، مع تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الرئيسية لمسابقات الفئات السنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري.

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان إقامة مباريات أكثر تنافسية ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منافسين متقاربين في المستوى الفني، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين يتضمن آلية للصعود والهبوط.

وفي مرحلة التصفيات الرئيسية، تم توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النسخة الـ43 من البطولة، فيما تهبط المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.

أما مرحلة التطوير في التصفيات المقبلة، فتشهد مشاركة 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أصحاب المركز الثاني إلى مرحلة التصفيات الرئيسية في النسخة المقبلة.

وجاء تصنيف المنتخبات استناداً إلى نتائج النسخ الثلاث الأخيرة وعدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وضمت مستويات مرحلة التصفيات الرئيسية كلاً من أستراليا، وجمهورية كوريا، واليابان، والسعودية، وأوزبكستان، والعراق، وإيران، والأردن في المستوى الأول.

وقطر، وإندونيسيا، وسوريا، وتايلاند، وفيتنام، واليمن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان في المستوى الثاني.

والإمارات، وسلطنة عمان ، والهند، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، وكمبوديا، والبحرين، وماليزيا، والفلبين في المستوى الثالث.

وبنغلادش، وتركمانستان، والكويت، ولبنان، وفلسطين، ولاوس، وهونغ كونغ والصين، وأفغانستان في المستوى الرابع.

وفي مرحلة التطوير، جاء التوزيع على النحو التالي:

المستوى الأول: الصين تايبيه، ومنغوليا، وميانمار، والمستوى الثاني: سنغافورة، وغوام، والمالديف، والمستوى الثالث: نيبال، وبروناي، وبوتان، والمستوى الرابع: ماكاو، وسريلانكا، وجزر ماريانا الشمالية.

وحدد الاتحاد الآسيوي الاتحادات المستضيفة لمنافسات كل مرحلة، حيث تم تخصيص وعاء إضافي للمستضيفين في القرعة لضمان توزيعهم على مجموعات مختلفة.

وضمت قائمة مستضيفي مرحلة التصفيات الرئيسية: أوزبكستان، وقطر، وتايلاند، وفيتنام، وقيرغيزستان، وكمبوديا، والبحرين، ولاوس، فيما تضم قائمة مستضيفي مرحلة التطوير: منغوليا، وميانمار، وبوتان.