3800 مجسم ضوئي تزين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي احتفالا بعيد الأضحى

أبوظبي في 21 مايو/ وام/ أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تركيب 3800 مجسم ضوئي في جزيرة أبوظبي ومدن البر الرئيسي، تعزيزاً للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ومواكبة للأجواء الاحتفالية، بعيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون بين البلدية ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وأكد خالد علاق الحمادي، مدير متابعة مشاريع في بلدية مدينة أبوظبي، أن أعمال زينة عيد الأضحى المبارك تعكس التزام البلدية بتعزيز جودة الحياة وترسيخ المظهر الحضاري للمدينة، بما يواكب مكانة أبوظبي وجهة عالمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تهيئة بيئة حضرية نابضة بالحياة، تسهم في تعزيز سعادة المجتمع، وإبراز الهوية الثقافية للدولة، من خلال تقديم تجربة بصرية متكاملة تعكس روح المناسبات وتُثري المشهد العام في مختلف أنحاء المدينة.

وتضمنت المجسمات والتشكيلات الضوئية المستخدمة في الزينة، تصاميم متنوعة لعبارات احتفالية تعبر عن روح العيد، مثل: "عيدكم مبارك"، "كل عام وأنتم بخير"، "عساكم من العوادة"، "من الفايزين والغانمين"، وغيرها من العبارات التي تعزز أجواء الفرح والبهجة.

وتستند تصاميم الزينة إلى أنماط مستوحاة من الزخارف الإسلامية والهندسية والخطوط المتنوعة، مع استخدام عناصر النجوم والورود في معظم التشكيلات، ما يعزز الهوية الثقافية ويضفي لمسة فنية راقية على المشهد العام.

وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي تم تركيبها متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لتكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، إضافة إلى أنها موفرة للطاقة وتعزز معايير الاستدامة، ومصنعة من مواد صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها، كما أنها ذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية، وتخضع إلى متابعة مستمرة من قبل طاقم فني متخصص يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.