استكمال إدخال مساعدات "جسر حميد الجوي" إلى غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

غزة في 21 مايو/ وام/ دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة، مكوّنة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طناً من الطرود الغذائية، وذلك استكمالاً لإدخال مساعدات حملة "جسر حميد الجوي" إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وجاءت حملة "جسر حميد الجوي" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسيداً لنهج الدولة الراسخ في العمل الإنساني ومدّ يد العون للمتضررين.

وشهدت الحملة، التي استمرت شهرين، إرسال أكثر من 600 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، حيث عمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش على استقبالها ونقلها إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، قبل فرزها وتجهيزها وإرسالها إلى داخل قطاع غزة وفق الاحتياجات الإنسانية.

ونُفذت حملة "جسر حميد الجوي" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، وبمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الخيرية والإنسانية في الدولة، شملت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي – فرع عجمان، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، التي أسهمت في تجهيز وتوفير المساعدات الغذائية والإغاثية، في صورة تجسد روح التكافل والتضامن الإنساني لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تسيير القوافل البرية، والجسور الجوية، والمبادرات الإغاثية والطبية المتنوعة، تأكيداً لالتزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة، وترسيخاً لرسالتها الإنسانية في تخفيف المعاناة ومساندة المتضررين.