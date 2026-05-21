"نارفايز" يقود الإمارات للدراجات إلى الفوز الرابع في جيرو دي إيطاليا

روما في 21 مايو/ وام/ واصل الإكوادوري جوناتان نارفايز تألقه في النسخة الحالية من جيرو دي إيطاليا 2026، بعدما أهدى فريق فريق الإمارات - إكس آر جي ، فوزه الرابع في مراحل السباق، والثالث له شخصياً، بعد تتويجه أمس بالمرحلة الحادية عشرة التي امتدت بين بوركاري وكيافاري.

وتمكن نارفايز من حسم المرحلة بعد أداء هجومي قوي، حيث لحق بمجموعة الهروب الرئيسية عقب مطاردة شاقة، قبل أن يتفوق في السبرينت النهائي على الإسباني إنريك ماس دراج فريق موفيستار، ليعبر خط النهاية بزمن بلغ 4:33:43 ساعة، فيما جاء دييغو أوليسي ثالثاً بفارق 11 ثانية.

وفي الترتيب العام للسباق، حافظ البرتغالي أفونسو يولاليو على القميص الوردي بزمن إجمالي بلغ 44:17:41 ساعة، متقدماً بفارق 27 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغيغارد، فيما جاء الهولندي تايمن أرينسمان ثالثاً بفارق دقيقة و57 ثانية.