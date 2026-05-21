"عيادات صحة" توسع خدماتها الصحية في جزيرة السعديات

أبوظبي في 21 مايو/ وام/ وسعت "عيادات صحة" التابعة لمجموعة بيورهيلث شبكة خدماتها الصحية في إمارة أبوظبي، عبر افتتاح عيادة صحية مجتمعية جديدة في جزيرة السعديات، في خطوة تستهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، وتوفير رعاية متكاملة ضمن بيئة حديثة تدعم جودة الحياة وتواكب احتياجات المجتمع المتنامية في الإمارة.

وتوفر العيادة باقة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل طب الأسرة وطب الأطفال والأمراض الجلدية وصحة المرأة والعلاج الطبيعي، إلى جانب خدمات التشخيص من مختبر وأشعة، بما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الطبية والفحوصات التشخيصية في موقع واحد وخلال زيارة واحدة، ما يعزز كفاءة الخدمة ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وتعتمد العيادة منظومة رقمية حديثة تشمل تسجيل المرضى وتنظيم المواعيد، إلى جانب توفير إرشاد شخصي من الكوادر الطبية، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، فيما يراعي التصميم الداخلي للعيادة أعلى معايير الخصوصية ويوفر بيئة علاجية حديثة ومريحة.

وأكدت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، أن العيادة الجديدة تجسد التزام "عيادات صحة" بتقديم نموذج رعاية صحية يتمحور حول المريض ويسهم في تعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى أن تصميم العيادة وخدماتها أُعدّا بعناية لتوفير تجربة صحية متكاملة وسلسة لأفراد المجتمع.

وتدير "عيادات صحة" حالياً شبكة تضم 37 عيادة في أبوظبي والعين يعمل فيها أكثر من 800 طبيب، ويأتي افتتاح فرع السعديات ضمن خطط التوسع الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الطبية في الإمارة.