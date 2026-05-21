الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير نموذج مبتكر لسياحة الأعمال والفعاليات بمعرض IMEX Frankfurt

فرانكفورت في 21 مايو / وام/ شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في فعاليات معرض IMEX Frankfurt 2026، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "MICE" والذي عقد خلال الفترة من 19 - 21 مايو الجاري في مركز معارض فرانكفورت بألمانيا، وذلك بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، مستشار وزير الاقتصاد والسياحة.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات في قطاع سياحة الأعمال والفعاليات، من خلال إبراز ما حققته الدولة من إنجازات متقدمة في هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في استقطاب واستضافة كبرى الفعاليات الدولية.

واستعرض سعادة جمعة الكيت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "واقع الصناعة: تصميم مستقبلنا"، وبحضور نخبة من قادة وخبراء صناعة الفعاليات والسياحة العالمية، التجربة الريادية لدولة الإمارات في تطوير نموذج مبتكر لسياحة الأعمال والمعارض والفعاليات قائم على أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن الدولة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تشغيلية مرنة، ورؤية استشرافية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، الرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.

وقال سعادته، في هذا الإطار، إن دولة الإمارات تبنّت مبادئ المرونة والاستباقية والجاهزية العالية في التعامل مع مختلف التحديات العالمية للقطاع السياحي، حتى أصبحت هذه المبادئ جزءاً أساسياً من المنظومة التشغيلية لهذا القطاع الحيوي، بما يشمل سياحة الأعمال والفعاليات والمعارض"، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى إعادة فتح قطاع السياحة واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى عقب جائحة "COVID - 9"، بما في ذلك معرض "إكسبو 2020 دبي" وفعاليات "جيتكس العالمية"، وبما عزز مكانة الدولة وجهة رائدة في قطاع السياحة وسياحة الأعمال والفعاليات.

وأضاف أنه نتيجة لهذه الجهود الوطنية المستمرة للارتقاء بقطاع سياحة الأعمال والمعارض، حققت دولة الإمارات نتائج نوعية ومؤشرات نمو متقدمة، كما تتواصل الجهود لتوسعة المرافق والمعارض العالمية في مختلف إمارات الدولة، بما يتماشى مع التوجهات والمستهدفات الوطنية في هذا الشأن.

وأوضح أن السياحة الإماراتية سجلت أداءً سياحياً قياسياً خلال عام 2025، حيث استقبلت الدولة أكثر من 32 مليون نزيل فندقي، فيما واصل قطاع السياحة والسفر تحقيق معدلات نمو قوية مدعوماً باستمرار نمو الطلب على سياحة الأعمال والفعاليات الدولية.

وسلط الضوء على رؤية الدولة وتطلعاتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع سياحة الأعمال والمعارض وتقديم تجارب سياحية متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الإمارات تتبنى نهجاً وطنياً متكاملاً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من تنافسية الوجهات السياحية ومراكز المعارض والمؤتمرات بالدولة، ويواكب المتغيرات العالمية في صناعة السياحة والفعاليات.

وعلى هامش المعرض، عقد سعادة جمعة محمد الكيت اجتماعات ثنائية مع عدد من الجهات والشركات الدولية الرائدة في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات وسياحة الأعمال، بهدف تعزيز التعاون السياحي الدولي واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية إلى دولة الإمارات بحضور ممثلي الجهات السياحية المحلية من إمارة أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، وبحث سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم وتسريع التنمية السياحية وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي.