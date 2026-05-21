116 لاعبا ولاعبة يتنافسون في كأس الاتحاد للكاراتيه

دبي في 21 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه اعتماد مشاركة 116 لاعبا ولاعبة في منافسات كأس الاتحاد بعد غد على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وأكد الاتحاد، في بيان له، اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بإقامة البطولة وتسجيل اللاعبين واللاعبات من 7 أندية، والتنسيق مع نادي الشارقة الرياضي حول كافة الأمور التنظيمية، لضمان نجاح البطولة.

وقال إبراهيم النعيمي ، رئيس لجنة المسابقات، إن منافسات كأس الاتحاد في آخر محطات الموسم الجاري تقام على جولتين، إذ تنطلق الأولى بعد غد، بينما تقام الثانية يوم 30 مايو الجاري بالشارقة، وتتضمن 6 فئات هي الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، وتكتسب أهمية كبيرة للفئات المستهدفة من المراحل السنية على غرار بطولة الدوري.

ونوه بحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم انتشار اللعبة، وزيادة عدد الممارسين لها، والتعاون مع الأندية، للوصول إلى أفضل المؤشرات التطويرية، بهدف تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.