الجالية السودانية في الإمارات تنظم "مهرجان السودان" بعد غد

دبي فى 21 مايو/ وام/ تنظم الأندية والمراكز السودانية في مختلف إمارات الدولة "مهرجان السودان" بمركز دبي الدولي للمعارض بمدينة إكسبو، بعد غد السبت الموافق 23 مايو الجاري، وذلك في إطار تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، وتقديم فعاليات نوعية تبرز خصوصية وتميز الثقافة والتراث السودانيين.

ويشكل الحدث، الذي يقام بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والدكتور الأمين جعفر أحمد طه، رئيس الجالية السودانية لدى الدولة، ومجموعة من أبرز الشخصيات السودانية المقيمة بالإمارات، بما في ذلك رجال الأعمال والفنانون والمثقفون والرياضيون، وغيرهم، فرصة لأبناء الجالية السودانية ورواد المهرجان للاستمتاع بنخبة من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية المتميزة، التي سيتم تقديمها في أجواء تعكس أصالة وتنوع وثراء التراث والفلكلور والفنون السودانية.

ويتضمن "مهرجان السودان"، الذي يُتوقع أن يستقطب حضوراً جماهيرياً واسعاً يصل إلى أكثر من 20 ألف شخص من أبناء الجالية السودانية ومختلف فئات المجتمع، نافذة مميزة تتيح للزوار لاستكشاف السودان بأسلوب جديد وتجربة ثقافية وإنسانية ومجتمعية ثرية وممتعة.

ويزخر المهرجان ببرنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، التي تعكس غنى وتنوع الثقافة السودانية، وتمنح الزوار فرصة استثنائية للتعرف إلى الموروث السوداني الأصيل، بما يشمله من فنون شعبية وعروض تراثية ومأكولات تقليدية ومنتجات حرفية وتجارب ثقافية متنوعة، في أجواء تحتفي بقيم التعايش والتواصل الإنساني.

ويقدم المهرجان تجربة مجتمعية وثقافية متكاملة، تتيح للجمهور من مختلف الجنسيات معايشة أجواء السودان والتعرف إلى شعبه وثقافته وتاريخه العريق، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وبالإضافة إلى العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة، التي تشمل الأغاني التقليدية، والموسيقى الكلاسيكية ، والرقصات الشعبية، والمعروضات التراثية، يستقطب الحدث المشاريع المنزلية، والمأكولات الشعبية التي تضم أشهر الأطعمة والمشروبات التقليدية السودانية.

وتقدم الفنانة السودانية إنصاف مدني والفنان السوداني محمد بشير مجموعة من الأغاني التراثية والتقليدية، التي تعكس جمال التراث السوداني وتنوّع فنونه، كما يقدم الفنان يوسف البربري والدكتور عمر الأمين فقرات فنية وأغاني تُجسّد التراث والثقافة السودانية الأصيلة، بالإضافة إلى حضور موسيقي مميز لكورال سوداني يستلهم العلاقة التاريخية الممتدة بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والسوداني، ومجموعة متميزة من العروض الثقافية والفنية.

ويأتي تنظيم المهرجان الذي يعكس دور الفعاليات المجتمعية والثقافية في تعزيز أواصر المحبة والتقارب بين الشعوب، وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للسودان داخل دولة الإمارات، امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته فعاليتان مناظرتان عامي 2024، و2025، وشهدتا حضوراً لافتاً تجاوز 40 ألف زائر، وعُدَّا من أبرز الفعاليات المجتمعية والثقافية السودانية في دولة الإمارات، كما يعكس المهرجان قيم التسامح والتعايش التي تسود بين مختلف مكونات المجتمع بدولة الإمارات.