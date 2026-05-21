فرسان الإمارات يشاركون في سباقات "كاستلساغرا" الدولية للقدرة بفرنسا

دبي في 21 مايو/ وام/ يشارك نخبة من فرسان الإمارات في سباقات "كاستلساغرا" الدولية للقدرة، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري بمدينة كاستلساغرا جنوب غرب فرنسا، وتعد إحدى المحطات البارزة في روزنامة سباقات القدرة الأوروبية والدولية.

وتأتي المشاركة الإماراتية بعد أيام قليلة من تحقيق المراكز الأولى في سباق ويندسور الملكي للقدرة بالمملكة المتحدة، بما يعكس الحضور القوي للإسطبلات الإماراتية في أبرز المحافل العالمية.

ويخوض فرسان الإمارات منافسات 4 سباقات من أصل 7 سباقات دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، ضمن مشاركة تضم نخبة من فرسان القدرة من مختلف دول العالم.

ويشارك 7 فرسان في سباق كأس الأمم الدولي للقدرة فئة النجمتين (CEIO2*) لمسافة 120 كيلومتراً، المقررة غداً الجمعة، وهم: فارس المنصوري، وسالم الكتبي، وسيف بالجافلة، وغيث صقر، وسعيد الخياري، وسهيل الغيلاني، وراشد الكتبي.

كما يشارك الفارسان سيف بالجافلة وسالم الكتبي في سباق (CEI3*) لمسافة 160 كيلومتراً، الذي يقام يوم السبت.

ويخوض محمد سعيد النعيمي منافسات سباق الشباب والناشئين (CEIYJ1*) لمسافة 100 كيلومتر، والمقرر إقامته يوم السبت أيضاً.

وفي منافسات يوم الأحد، يشارك 5 فرسان في سباق (CEI2*) لمسافة 120 كيلومتراً، وهم: غيث صقر، وسعيد الخياري، وسهيل الغيلاني، وفارس المنصوري، وراشد الكتبي، فيما تشارك الفارسة بخيتة خليفة الغفلي في سباق (CEI1*B) لمسافة 100 كيلومتر.