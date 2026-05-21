أبوظبي تستضيف "المنتدى العالمي لفهم المخاطر" مايو 2027

أبوظبي في 21 مايو/ وام/ أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عن استضافة العاصمة أبوظبي للنسخة التاسعة من المنتدى العالمي لفهم المخاطر، خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2027.

وينظم الحدث بالتعاون مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي (GFDRR) التابع لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث ودعم الجاهزية المجتمعية والمؤسسية.

يذكر أن "المنتدى العالمي لفهم المخاطر " يُعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع أكثر من 1500 من صناع القرار والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل فهم المخاطر المتزايدة وتعزيز المرونة المجتمعية والمؤسسية عبر الحلول المبتكرة والتعاون العابر للحدود، وستحتضن فعالياته جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.