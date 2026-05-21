دبي القابضة لإدارة الأصول تضع حجر الأساس لمشروع "لانتانا هيلز" بقيمة 680 مليون درهم

دبي في 21 مايو/ وام/ أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، وضع حجر الأساس لمشروع "لانتانا هيلز" في مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب، وتعيين "مجموعة أمانة" مقاولاً رئيسياً لتنفيذ المشروع بموجب عقد بقيمة 680 مليون درهم، على أن يتم التسليم خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويضم المشروع 390 وحدة "تاون هاوس" بثلاث وأربع غرف نوم ضمن مجمع سكني مستقل، في إطار توسع محفظة المجمعات السكنية المخصصة للتأجير التي تديرها دبي القابضة لإدارة الأصول في الإمارة.

وأكدت الشركة أن المشروع يعتمد تقنيات البناء المعياري المتقدمة من خلال حلول “DuBox” و”DuPod”، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل هدر المواد بنسبة تصل إلى 30%، وتحسين مستويات السلامة في الموقع بأكثر من 70% مقارنة بطرق البناء التقليدية، مع تنفيذ نحو 85% من أعمال البناء خارج الموقع.

وقال سعادة مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، إن المشروع يمثل خطوة ضمن إستراتيجية المجموعة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تواكب متطلبات النمو العمراني في دبي وتعزز جودة الحياة.

من جانبه، قال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة، إن اعتماد تقنيات البناء المعياري في المشروع يعكس توجه القطاع نحو حلول إنشائية أكثر كفاءة واستدامة.

وحصل مشروع "لانتانا هيلز" على شهادة الاعتماد المسبق LEED ضمن الفئة الفضية لتصنيف التخطيط والتصميم للمدن والمجتمعات، فيما تستكمل إجراءات الاعتماد الكامل وفق معايير الاستدامة المعتمدة.

ويتميز المشروع بموقعه في مجمع دبي للعلوم مع سهولة الوصول إلى عدد من الوجهات الرئيسية في الإمارة، منها دبي هيلز مول ومول الإمارات ودبي مول ومطار آل مكتوم الدولي.