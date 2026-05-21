"الموارد البشرية والتوطين" تنظّم احتفالية للعمال بمناسبة عيد الأضحى في 30 موقعاً بالدولة

دبي في 21 مايو/ وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنظيم فعاليات احتفالية للعمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك في 30 موقعاً على مستوى الدولة تحت شعار "إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا".

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة في إشراك العاملين لديها في الفعاليات الاحتفالية، للتواصل مع الوزارة عبر زيارة الموقع الإلكتروني"mohre.gov.ae" ، واختيار ما يناسبها من الفعاليات بناء على أوقاتها وأماكن تنظيمها.

ويأتي تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما تشارك بتنظيم الفعاليات كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات -دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة ودائرة شؤون البلديات في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز "وبرجيل القابضة.

وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، إن الوزارة تواصل إستراتيجيتها لتعزيز التواصل مع العمال، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والاحتفالات في الدولة، بما يعزز اندماجهم المجتمعي، بوصفهم مكونا رئيسياً من مكونات سوق العمل، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية والريادة في الدولة.

من جهتها، أكدت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن الاحتفاء بالعمال في جميع المناسبات والأعياد يشكل منهجية مستدامة للوزارة أسهمت في ترسيخ سعادة العمال ورفاههم وجودة حياتهم وعززت من ثقتهم بدورهم ومستوى إنجازهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وجاذبية سوق العمل.

وتشارك عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها على هامش برنامج الوزارة، بما يعكس رسوخ المسؤولية الاجتماعية، وثقافة الاهتمام بالعمال، وبمشاركتهم الاجتماعية ومن أبرزها شركة شوبا للإنشاءات، وغرناطة الأوروبية للإنشاءات ومليونير لمقاولات البناء، وشركة ادفانسد ميتل، ومساكن لا كجري للخدمات، وشركة المحور الهندسية للمقاولات ومجموعة دلسكو، وسلطة السكن العمالي في إمارة أبوظبي من خلال 8 سكنات تعود اليها إضافة إلى شركة إنوفا بيلد للمقاولات والصيانة والانشاءات.