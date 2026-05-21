دبي ترسخ مكانتها العالمية في قطاع المؤتمرات وفعاليات الأعمال عبر"ايمكس فرانكفورت"

دبي في 21 مايو/وام/تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات وفعاليات الأعمال، من خلال مشاركة

“فعاليات دبي للأعمال”، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض “ايمكس فرانكفورت” الذي انطلقت فعالياته في 19 مايو الجاري وتختتم اليوم .

يضم الوفد المشارك 20 شريكا وجهة معنية ضمن منظومة فعاليات الأعمال في الإمارة من بينها مركز دبي التجاري العالمي، وكوكاكولا أرينا، ومتحف المستقبل، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز، إلى جانب شركات إدارة الوجهات والفنادق وقاعات الفعاليات.

وأكدت دبي خلال مشاركتها حضورها المتنامي على خريطة قطاع الاجتماعات والمؤتمرات العالمية، بعد حصولها مجددا على المركز الأول عالميا من الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات “إيكا” في فئتين، هما أعلى عدد مشاركين لكل مؤتمر لجمعية دولية خلال عام 2025، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد مؤتمرات الجمعيات الدولية المستضافة، كما تصدرت قائمة أفضل 25 وجهة للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لتصنيف “سي فنت”.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في دبي، من خلال استقطاب الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، وتوفير منصات لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل المهني بين القطاعات المختلفة.

وأضاف أن معرض “إيمكس فرانكفورت” يمثل أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع فعاليات الأعمال، ويوفر فرصة مهمة للتواصل مع صناع القرار والشركاء الدوليين، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز قدرة المدينة على استقطاب فعاليات ذات أثر اقتصادي ومعرفي مستدام.

وأشار إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالمية المستوى، إلى جانب شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة.

وسجل “فعاليات دبي للأعمال” خلال عام 2025 نتائج قياسية، بعدما قدم 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ 504 عطاءات لفعاليات تقام حتى عام 2029، بنمو بلغ 15 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما يتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أكثر من 272 ألف مشارك، بزيادة سنوية قدرها 29 بالمائة في أعداد الوفود.

وشملت أبرز النجاحات الفوز باستضافة مؤتمر ومعرض “سيبوس 2029” التابع لجمعية “سويفت”، ومؤتمر “SPE ATCE 2028”، ومؤتمر “Apimondia 2027”، إلى جانب المؤتمر العالمي للمهندسين 2027، في خطوة تعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بقدرات دبي التنظيمية ومكانتها العالمية في قطاع فعاليات الأعمال.