دبي الرقمية تطلق “مسار أولياء الأمور” لتعزيز التوازن الرقمي الأسري

دبي في 21 مايو/وام/ أطلقت دبي الرقمية “مسار أولياء الأمور” ضمن برنامج التوازن الرقمي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، وبالشراكة مع عيادات سيج، وذلك في إطار جهودها لترسيخ ثقافة رقمية متوازنة تعزز السلامة وجودة الحياة، وتنسجم مع رؤيتها لبناء مدينة رقمية تتمحور حول الإنسان.

يأتي إطلاق المسار الجديد استكمالا لجهود برنامج التوازن الرقمي الهادف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، بما ينسجم مع توجهات دبي وأهداف “أجندة دبي الاجتماعية 33” الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي وبناء مجتمع رقمي أكثر وعيا.

كان البرنامج قد شهد في مرحلته السابقة إطلاق “مسار كبار المواطنين”، فيما يواصل اليوم توسعه بإطلاق “مسار أولياء الأمور” ضمن محور التوازن الرقمي الأسري، تزامنا مع “عام الأسرة” في دولة الإمارات، تأكيدا على أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وقال غيث مطر المزينة مدير إدارة أول - إدارة المدينة الرقمية في دبي الرقمية، إن إطلاق “مسار أولياء الأمور” يجسد التزام دبي الرقمية، بالتعاون مع شركائها، بدعم الأسرة وتمكين الوالدين من مواكبة المتغيرات الرقمية المتسارعة، عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على بناء بيئة رقمية صحية وآمنة ومتوازنة للأبناء.

وأضاف أن المسار يسهم في بناء منظومة رقمية متوازنة تدعم استقرار الأسرة وتعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بما ينسجم مع توجهات “عام الأسرة” في الدولة.

من جانبها أكدت ريم العوابد مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن تعزيز الوعي الرقمي لدى أولياء الأمور أصبح ضرورة في ظل التحولات التقنية المتسارعة، مشيرة إلى أن المسار يهدف إلى تمكين الأسر من التعامل الواعي مع التحديات الرقمية وبناء بيئة أسرية صحية وآمنة ومتوازنة للأطفال.

يتناول المسار عددا من المحاور المهمة، من بينها السلامة والخصوصية الرقمية، وإدارة وقت الشاشة، وتعزيز الحوار الإيجابي بين الآباء والأبناء، والتوعية بالمخاطر الرقمية والتأثيرات النفسية والجسدية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، بما يدعم رفاه الأطفال والأسرة ويعزز جودة الحياة في المجتمع.