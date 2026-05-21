اختتام النسخة الأولى من "هاكاثون المستقبل 2026" بابتكارات طلابية واعدة لقطاع الرعاية الصحية

دبي في 21 مايو / وام / اختتمت مجموعة تيكوم، ممثلة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، فعاليات النسخة الأولى من "هاكاثون المستقبل 2026" الرامية إلى ابتكار حلول عملية لتحديات الرعاية الصحية، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع مجمّع دبي للعلوم ودعم حاضنة الشركات الناشئة "in5".

وأثمر الحدث عن إعلان "ميديكلينيك الشرق الأوسط" دعمها لفريقين فائزين من جامعة برمنغهام دبي وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي فرع دبي، بهدف تطوير أفكارهما إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ والتمويل ضمن شبكة مستشفياتها، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أن الهاكاثون يمثل نموذجاً عملياً لنجاح التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصحي في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ذات أثر ملموس تدعم منظومة العلوم والابتكار في دولة الإمارات.

وشهدت الفعاليات التي استمرت أربعة أيام مشاركة طلابية واسعة لتطوير حلول لتحديات واقعية طرحتها مؤسسات متخصصة مثل "سمارت سالم" و"ميديكلينيك"، وتخللتها ورش عمل تدريبية ركزت على مهارات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، لتختتم أعمالها بعروض نهائية قدمتها الفرق المشاركة أمام نخبة من خبراء قطاع العلوم والرعاية الصحية لتعزيز جاهزيتهم المهنية وربطهم ببيئة الأعمال الفعلية.