"الإمارات للتبرع بالدم" تطلق مبادرة "بالدماء نرويك يا وطن"

أبوظبي في 21 مايو/وام/ أطلقت جمعية الإمارات للتبرع بالدم مبادرة «بالدماء نرويك يا وطن» في عامها الخامس، وذلك بتنظيمها وتحت إشرافها في خطوة وطنية تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء المجتمعي.

حضر إطلاق المبادرة معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الذي بادر بالتبرع بالدم. وأكد أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد رؤية القيادة الرشيدة، في ترسيخ قيم التكافل والتلاحم المجتمعي وأشار إلى أن التبرع بالدم يمثل صورة مشرّفة من صور التضامن بين أفراد المجتمع الإماراتي، ويعكس ما يتميز به أبناء الدولة من أصالة وروح إنسانية عالية.

وأضاف أن استمرار المبادرة للعام الخامس على التوالي يعكس نجاحها وتأثيرها الإيجابي، ويؤكد الدور الحيوي لمؤسسات القطاع الثالث بوصفه شريكا فاعلا في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، مشيدا بإسهامات الشركاء والداعمين في إنجاح هذه المبادرة واستدامتها.

من جانبه، أعرب سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم ، عن سعادته بإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة التي اعتبرها إحدى الركائز الأساسية في عمل الجمعية، وتعكس حالة التلاحم والوحدة التي يعيشها المجتمع الإماراتي خلف قيادته الحكيمة.

وأشار إلى أن المبادرة تحظى بدعم وتعاون عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة تنمية المجتمع، ودائرة الصحة-أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، و"أدنوك" الذين كان لهم بالغ الأثر في تحقيق أهداف المبادرة وتوسيع نطاقها.

وأكد الأنصاري أن «بالدماء نرويك يا وطن» تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات في ميادين البذل والعطاء، وتعكس التزام المجتمع بمسؤوليته الإنسانية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وتواصل المبادرة في عامها الخامس مسيرتها في استقطاب المتبرعين وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، بما يسهم في دعم استدامة الخدمات الصحية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في العمل الإنساني والمجتمعي.