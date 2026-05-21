شراكة بين "دار البر" و"فض المنازعات الإيجارية" لدعم الحالات الإنسانية

دبي في 21 مايو / وام / تسلّم مركز فضّ المنازعات الإيجارية دعماً مالياً بقيمة مليون درهم من جمعية دار البر لصالح لجنة "يد الخير" التابعة له، في خطوة تهدف إلى دعم المتعثرين في الدعاوى الإيجارية والحالات الإنسانية المستحقة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويجسد قيم التكافل المجتمعي في إمارة دبي.

تأتي المبادرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والخيرية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والأفراد المستحقين، وفق معايير قانونية وإنسانية تراعي الحالة الاجتماعية وقيمة المديونية ومصادر الدخل ومدى الالتزام السابق بالسداد، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ منظومة مجتمعية أكثر تماسكاً واستدامة.

وأكد سعادة عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية، أهمية الشراكات مع الجهات الخيرية والإنسانية لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيراً إلى أن التعاون مع جمعية دار البر يمثل نموذجاً عملياً للتكامل المؤسسي، خاصة في ظل "عام الأسرة 2026".

وأوضح هشام الهاشمي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن المبادرة تعكس حرص الجمعية على توسيع شراكاتها المجتمعية مع الجهات الحكومية والقضائية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أطر تنظيمية شفافة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والقانونية.

وأكد عبدالعزيز أنوهي، رئيس لجنة "يد الخير"، أن المبادرة ستسهم في توسيع دائرة المستفيدين من برامج اللجنة ودعم الحالات التي تواجه صعوبات في تسوية التزاماتها الإيجارية، بما يعزز قيم التكافل والتراحم المجتمعي في دبي