شوارع رأس الخيمة وميادينها تتزين استعدادا لعيد الأضحى

رأس الخيمة في 21 مايو/وام/ أنجزت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أعمال زينة الشوارع والميادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتضمنت تركيب تشكيلات ضوئية مميزة ابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية السعيدة، لتضفي طابعاً احتفالياً وجمالياً يعبّر عن روحانية المناسبة.

وأوضحت الدائرة أنه من خلال استخدام تشكيلات مستمدة من روحانية ومعاني العيد، بلغ عدد التشكيلات الضوئية المستخدمة أكثر من 2000 تشكيلة ضوئية مختلفة، بنظام موفر للطاقة لتغذية الذائقة الفنية لدى مستخدمي وعابري الطريق، والتعبير عن الأجواء الاحتفالية والكرنفالية والفرحة بالعيد، وفقاً لتصاميم إسلامية خاصة مستوحاة من روحانية عيد الأضحى.

ونوهت إلى استخدام مجموعة من الشعارات والرموز تم التركيز من خلالها على أشكال الزهور وإدخال ألوان إضافية ومنوعة، مثل الذهبي والوردي والأزرق والأخضر، تماشياً مع فصل الربيع، وبما ينشر فرحة العيد في المنطقة، وعبارات المباركة باستخدام خطوط عربية منسجمة مع التشكيلات لتبقى رأس الخيمة متألقة بأضوائها خلال هذه المناسبة الدينية.