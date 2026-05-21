المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يطلق دليل المحتوى الإعلامي للإمارة

عجمان في21 مايو/وام/ أطلق المكتب الإعلامي لحكومة عجمان "دليل المحتوى الإعلامي الرسمي للإمارة"، ليكون مرجعاً تنفيذياً موحداً لتنظيم إعداد المحتوى الحكومي ومراجعته واعتماده ونشره، بما يعزز دقة الرسائل الإعلامية، ويرسخ حوكمة الخطاب الرسمي في الإمارة.

وجرى التعريف بالدليل خلال لقاء إعلامي عُقد في عجمان، بحضور سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وأكثر من 90 إعلامياً ومسؤولاً عن الإعلام والاتصال المؤسسي في دوائر حكومة عجمان.

وقال سعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن إطلاق الدليل يأتي استكمالاً لسياسة الإعلام الحكومي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في أكتوبر الماضي، بما يدعم تطوير منظومة إعلام حكومي أكثر وضوحاً واتساقاً.

وأكد أن الدليل يشكل المرجع التنفيذي لتطبيق سياسة الإعلام الحكومي في الإمارة، من خلال تحديد مسارات إعداد المحتوى الإعلامي ومراجعته واعتماده ونشره، وضمان دقة الرسائل الحكومية، بما يحمي السمعة المؤسسية للإمارة ويعزز الثقة بالمحتوى الصادر عن الجهات الحكومية.

وأوضح أن الدليل يغطي جميع الجهات الحكومية في عجمان، والمتحدثين الرسميين وفرق الاتصال، إلى جانب المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وينظم آليات التعامل مع المؤثرين والشركات المتعاقدة للنشر باسم الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الدليل يرسخ الشراكة المؤسسية بين المكتب الإعلامي والجهات الحكومية، ويوحد آليات اعتماد الأخبار الاستراتيجية، وإدارة الإعلام وقت الأزمات، ورصد وتحليل الأثر الإعلامي، إلى جانب بناء قدرات المتحدثين الرسميين وفرق الاتصال.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن دليل المحتوى الإعلامي الرسمي للإمارة يمثل إطاراً موحداً لتنظيم الإعلام الحكومي، ورفع جودة المحتوى، وتعزيز الاحترافية في صياغة الرسائل الحكومية بما ينسجم مع رؤية عجمان وتوجهات دولة الإمارات.

وأضافت أن الدليل يضع معايير واضحة للمحتوى الإعلامي، تشمل احترام القيم الدينية والوطنية، والحفاظ على الهوية الإماراتية والقيم المجتمعية والتراث الثقافي، وعدم نشر الشائعات أو الأخبار المضللة، ومنع خطاب الكراهية أو التحريض على العنف والانقسام المجتمعي، إلى جانب احترام خصوصية الأفراد وعلاقات الدولة الخارجية.

وأوضحت أن الدليل يعتمد نظاماً واضحاً لتصنيف الأخبار الحكومية، بحيث تخضع الأخبار الاستراتيجية لاعتماد المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، فيما تعتمد الأخبار التشغيلية داخل المؤسسات والدوائر الحكومية وفق الإجراءات المعتمدة.