كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستضيف جلسة حول تمكين الشباب والحوكمة الرشيدة

دبي في 21 مايو/وام/ استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مجتمع القادة العالميين – مركز دبي، أحد مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، جلسة “لقاء مع القائد”.

تأتي استضافة الحدث في مقر الكلية بدبي ضمن جهودها الرامية إلى تمكين قادة المستقبل وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة والابتكار وترسيخ أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية، إلى جانب دعم مشاركة الشباب في صياغة مستقبل اقتصاد دولة الإمارات وبناء مجتمع أكثر استدامة.

شهدت الجلسة ، التي جمعت نخبة من القادة والمهنيين الشباب مع الدكتور يسار جرار، المؤلف والمستشار الاستراتيجي والقيّم المؤسس لمجتمع القادة العالميين – مركز دبي نقاشات موسعة تناولت القيادة والتحولات المهنية وأهمية البيئة المحفزة على الابتكار، إضافة إلى استعراض الفرص التي توفرها دبي للجيل الجديد من القادة ورواد الأعمال.

واستعرض يسار جرار رؤيته حول تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على مستقبل القيادة والحوكمة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد أهمية الحوار مع الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم، مشيراً إلى أن الأجيال الجديدة تمتلك المقومات اللازمة لقيادة التغيير بوعي وثقة ومسؤولية، خاصة مع التطور المتنامي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن التعاون مع “مجتمع القادة العالميين – مركز دبي” يسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وأكدت صالحة جمعة بوكتارة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الكلية، أن الجلسة وفرت منصة تفاعلية للشباب للاستفادة من خبرات وتجارب القيادات المؤثرة في مجالات الحوكمة والقيادة الفاعلة