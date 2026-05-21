" رابطة المحترفين" تطلق الدوري الإلكتروني بنسخته السادسة 30 مايو

أبوظبي في 21 مايو/ وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إطلاق النسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني، إحدى المبادرات التي تندرج ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الرياضات الإلكترونية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرياضة والترفيه الرقمي.

تتيح البطولة التي من المقرر أن تقام نهائياتها يومي 30 و31 مايو الجاري، في بيكسول بمنطقة القناة في أبوظبي للمشاركين تمثيل أنديتهم على الساحة الافتراضية، في تجربة تعكس حرص الرابطة على تقديم فعاليات رياضية تفاعلية تعزز ارتباط الجماهير، خاصة فئة الشباب، بالمحتوى الرياضي الرقمي.

كان باب التسجيل قد أغلق يوم 14 مايو الجاري، وأقيمت التصفيات خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو، على أن تجرى قرعة المرحلة النهائية يوم 24 من الشهر نفسه ، تمهيدًا لإقامة الأدوار النهائية بمشاركة اللاعبين المتأهلين.

تتاح المشاركة في البطولة أمام جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق.

وخصصت الرابطة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 25 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث ويحصل البطل على فرصة حضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية بصفته مشاهدًا.